إعلان جديد من وزارة المالية بشأن رفع دعم السلع الاستراتيجية

الخليج 365 :

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ، على أنه لا تغيير، في دعم السلع الاستراتيجية التي تخدم حياة المواطن الأساسية.

وأكدت المالية على استمرار الدعم للسلع الرئيسية كالقمح والمحروقات والأدوية، لتخفيف أعباء المعيشة تجاه المواطنين.

وتعكف لجان مناقشات الموازنة العامة، حاليا على إعداد الموازنة بحيث تكون ملبية لتطلعات ورغبات المواطنين، وفق توجهات وأولويات الثورة.