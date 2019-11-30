وصول (6) ناقلات من المشتقات البترولية إلى ميناء بورتسودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت هيئة الموانئ البحرية بالبحر الأحمر عن استقبال ميناء الخير لعدد (6) ناقلات للمشتقات البترولية تشمل الجازولين والبنزين، فضلاً عن غاز الطبخ ووقود الكهرباء بإجمالي (176) ألف طن. وأشار مدير ميناء الخير عثمان قرشي محمد في تصريح لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إلى تفريغ ناقلة جازولين بحمولة تصل (40) ألف طن، وبنزين بحمولة (38) ألف طن، كما سيتم تفريغ (44) ألف من وقود الكهرباء، كاشفاً عن وجود (42) ألف طن من الجازولين في انتظار إجراءات بدء التفريغ، بجانب (7) آلاف طن وقود فيرنس، و(5) آلاف غاز طبخ. وتوقّع قرشي وصول ناقلة جازولين بحمولة (40) ألف طن مطلع شهر ديسمبر المقبل، مبيناً أن تلك الكميات من المشتقات النفطية ستُسهم في سد الحاجة من الوقود بالبلاد.