حزب اليسار الألماني يطالب ميركل بمقاطعة قمة العشرين في الرياض

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
طالب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “اليسار” الألماني، ديتمار بارتش، المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعدم المشاركة في قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى المقبلة والمقررة في السعودية، إلا فقط في حال إنهاء الحرب في اليمن.
وقال بارتش في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نُشرت السبت إنه يتعين على ألمانيا، ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي ضمن مجموعة العشرين، أن توضح للسعودية أن “الحرب الوحشية في اليمن يجب أن تنتهي، وإلا سيكون هناك مقاطعة أوروبية للرئاسة السعودية لمجموعة العشرين”.
وتتولى السعودية بداية من غد الأحد رئاسة مجموعة العشرين من اليابان. ومن المقرر عقد القمة المقبلة للمجموعة في تشرين ثان/ نوفمبر عام 2020 في العاصمة الرياض.ضيفا: “على السيدة ميركل التوجه على نحو مُلح إلى الرياض والتحدث عن هذه القضايا بوضوح، على الأقل”.
القدس العربي
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