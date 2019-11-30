اليونان تطالب السفير الليبي بمغادرة البلاد بصورة عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مصدر دبلوماسي أن وزارة الخارجية اليونانية قامت باستدعاء السفير الليبي في أثينا، واحتجت على توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع تركيا حول “الصلاحيات البحرية”.

وأضاف المصدر، في تصريح “لبوابة الوسط”، أن الخارجية اليونانية أمهلت السفير حتى الخميس المقبل، لمغادرة اليونان، في حال لم تتراجع حكومة الوفاق عن خطوتها توقيع المذكرة مع أنقرة.

وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أمس الخميس، اتصالا هاتفياً، مع كل من وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليدس، “حيث تداول مع كل منهما الإعلان عن توقيع الجانب التركي مذكرتي تفاهم مع فايز السراج، رئيس مجلس الوزراء الليبي في مجاليّ التعاون الأمني والمناطق البحرية”.

وأكد البيان أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقاً لاتفاق الصخيرات، فضلاً عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.

وكانت مصر قد أدانت مساء أمس الخميس، توقيع مذكرتي التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية للتعاون في المجال الأمني والمناطق البحرية.