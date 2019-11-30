أنور قرقاش يثير جدلا واسعا بتغريدة غامضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حالة من الجدال والتكهنات، أثارها أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر”.

وقال قرقاش في التغريدة: “أكثر من وصاية إقليمية على نظم عربية باتت مهددة، وأكثر من دولة عربية للأسف تعزز الوصاية الإقليمية على شؤونها أو تسعى إليها”.

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