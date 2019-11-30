شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أحبطت وحدات الجيش السوري العاملة على محور ريف إدلب الشرقي يوم الجمعة، هجوما لإرهابيي باتجاه مواقع الجيش على محور بلدة إعجاز في ريف إدلب الشرقي.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب وكالة سانا، اشتباكات عنيفة دارت خلال الساعات الماضية بين وحدات الجيش وإرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة لهم والتي استقدمت دبابات وعربات ثقيلة خلال هجوم نفذته على إحدى النقاط العسكرية باتجاه بلدة إعجاز بريف إدلب الشرقي.

وأضافت الوكالة، بأن وحدات الجيش العاملة على المحور أحبطت الهجوم وأفشلت محاولات الإرهابيين بتحقيق أي خرق باتجاه النقاط العسكرية إضافة إلى تدمير دبابتين وآليات أخرى لهم.

وتنتشر في أرياف إدلب تنظيمات إرهابية تتبع إلى تنظيم جبهة النصرة التكفيري تقوم بالاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة بينما تواصل وحدات الجيش عملياتها ضد الإرهابيين في تلك المنطقة حيث تمكنت الاثنين الفائت من استعادة السيطرة على قرى ضهرة الزرزور والصير وأم الخلاخيل ومزارع المشيرفة بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد تكبيد الإرهابيين خسائر بالأفراد والعتاد. المادة السابقة احتفالات في الخرطوم بقرار تفكيك النظام البائد المقالة القادمة تقرير صادم … أكثر من نصف حاملات الطائرات الأمريكية ليست جاهزة للقتال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يحبط هجوما عنيفا لإرهابيي “النصرة” في ريف إدلب الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.