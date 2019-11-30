مقتل مواطن بسبب خلافات قديمة

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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دونت شرطة الماطوري بمحلية القرشي بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على أثر مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته .
حيث قامت الشرطة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة .
ومن خلال التحريات إتضح بأن خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه قادت لتجديد الخلافات التي أدت الى مقتل المجني عليه بطعنة سكين بحسب صحيفة الدار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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