مقتل مواطن بسبب خلافات قديمة

دونت شرطة الماطوري بمحلية القرشي بلاغاً تحت المادة 130 من القانون الجنائي ، وذلك على أثر مشادة كلامية وقعت بين المتهم والمجني عليه قام على أثرها المتهم بتسديد طعنة للمجني عليه أودت بحياته .

حيث قامت الشرطة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بتحويل الجثة للمشرحة لتحديد أسباب الوفاة .

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ومن خلال التحريات إتضح بأن خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليه قادت لتجديد الخلافات التي أدت الى مقتل المجني عليه بطعنة سكين بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )