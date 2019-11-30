مجاهدون يدعون للجهاد.. الجيش: لن نجامل في الحفاظ على أمن البلاد

أطلق مجاهدون بالدفاع الشعبي نداءات نادوا فيها بالجهاد، في وقت أكد فيه الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن، أن المجاهدين في المواقع الدفاعية وليست لهم أصوات نشاز.

وأضاف في تصريح بحسب صحيفة السوداني: “المجاهد غير المستنفر والذي يدعو لحمل السلاح ليس من مسؤولية القوات المسلحة، بل تتم محاسبته وفق القانون”، مؤكدا أن القوات المسلحة تقوم بدورها كاملاً ولن تجامل أو تتراخي في الحفاظ على أمن البلاد وحماية المواطنين.

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في السياق، أصدر مجاهدون بالدفاع الشعبي بياناً نادوا فيه بالجهاد، وقال بيان: (الآن حصحص الحق وانكشف الوجه الكالح لقوى اليسار التي اجتمعت في تحالف قوى الحرية والتغيير، وأنتجت حكومة سوف تقود البلاد إلى الهاوية بفعل سياساتهم غير المدروسة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)