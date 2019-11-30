نقل كرتي وآخرين إلى سجن (شالا)

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة يقبع القيادي في حزب المؤتمر الوطني المحلول وزير الخارجية الاسبق علي كرتي وبرفقته عدداً من قادة النظام السابق في سجن شالا الاتحادي بمدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور. وكانت السلطات أجرت خلال الساعات الماضية، عمليات نقل لرموز النظام السابق المعتقلين من سجن كوبر إلى عدد من سجون البلاد المختلفة. وان ستة من قيادات الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطني على رأسهم علي كرتي يقبعون بسجن شالا الاتحادي غرب مدينة الفاشر. وأشارت آخر لحظة الى ان قيادات العهد السابق يتواجدون في الجناح السياسي داخل السجن وسط حراسة مشددة ويمنع الجميع من الاقتراب منهم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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