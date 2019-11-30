المباحث تسترد عربة برادو مسروقة وتلقي القبض على المتهم

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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إستردت شعبة مباحث أم درمان شمال عربة برادو مسروقة بعد سرقتها خلال ساعات فقط .
وتمكن أفراد المباحث من إلقاء القبض على سارق العربة وتم إقتياده للقسم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 174 .
وقد شكر صاحب العربة شعبة المباحث وكذلك رئاسة شرطة أم درمان على ماقاموا به من إنجاز بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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