المباحث تسترد عربة برادو مسروقة وتلقي القبض على المتهم

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : حوادث 44 مشاهدة إستردت شعبة مباحث أم درمان شمال عربة برادو مسروقة بعد سرقتها خلال ساعات فقط . وتمكن أفراد المباحث من إلقاء القبض على سارق العربة وتم إقتياده للقسم وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادة 174 . Advertisements وقد شكر صاحب العربة شعبة المباحث وكذلك رئاسة شرطة أم درمان على ماقاموا به من إنجاز بحسب صحيفة الدار. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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