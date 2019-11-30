تأجيل جلسة قاتل جاره بعيار ناري

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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أمام مولانا ياسر ابنعوف كان من المفترض أن تستمع المحكمة في جلستها في قضية مقتل أحد المواطنين من قبل جاره بعيار ناري اخترق جسده بأمبدة .
وقد قام قاضي المحكمة بتأجيل الجلسة وتحديد جلسة ليوم آخر للإستماع لإفادات الأطراف في قضية مقتل أحد المواطنين على يد جاره بطلق ناري بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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