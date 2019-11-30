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تأجيل جلسة قاتل جاره بعيار ناري

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manal 0 تبليغ

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التاريخ: 30-نوفمبر-2019

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تأجيل جلسة قاتل جاره بعيار ناري

أمام مولانا ياسر ابنعوف كان من المفترض أن تستمع المحكمة في جلستها في قضية مقتل أحد المواطنين من قبل جاره بعيار ناري اخترق جسده بأمبدة .

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وقد قام قاضي المحكمة بتأجيل الجلسة وتحديد جلسة ليوم آخر للإستماع لإفادات الأطراف في قضية مقتل أحد المواطنين على يد جاره بطلق ناري بحسب صحيفة الدار.

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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