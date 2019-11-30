رفع حصانة منسوبين لجهاز المخابرات متهمين بقتل الشهيد محجوب

التاريخ: 30-نوفمبر-2019 فى : أخبار 14 مشاهدة رفع جهاز المخابرات العامة حصانة ضابط برتبة ملازم وضابط صف متهمين مع آخرين بقتل الشهيد محجوب التاج الطالب بكلية الرازي إبان احتجاجات ثورة ديسمبر. Advertisements وقال مصدر إنّ النيابة العامة خاطبت جهاز المخابرات العامة لرفع حصانة المتهمين عقب إطلاعها على فيديو يوثّق عملية قتل الشهيد محجوب، مبيناً أنّ جهاز المخابرات استجاب لطلب النيابة ورفع حصانة المتهمين، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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