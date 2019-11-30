الإعدام للمتهم بقتل الشاب معاذ بسبب موبايل

وسط حضور كبير من أولياء الدم أصدرت محكمة الجنايات بكرري قرارها بالإعدام في مواجهة المتهم بقتل الشاب معاذ صديق بسبب خلاف حول موبايل .

وكان أولياء الدم قد رفضوا العفو أو الدية وتمسكوا بالقصاص ، وبعد تأكد المحكمة من الاعلام الشرعي وظهور والد القتيل ووالدته ومطالبتهم بالقصاص صدر الحكم في مواجهة المتهم بالإعدام .

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حيث قام بتمثيل أولياء الدم الأستاذ حربي جميز المحامي مع حق الطرفين في الإستئناف خلال خمسة عشر يوماً من النطق بالحكم بحسب صحيفة الدار .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )