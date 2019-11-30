أطراف التفاوض تخاطب الاتحاد الافريقي لتعيين مبعوث افريقي للسلام

كشفت الجبهة الثورية عن اتفاق اطراف التفاوض والوساطة على تعيين مبعوث من الاتحاد الافريقي لتسهيل عملية السلام، في وقت اكدت فيه انها تترقب رد الاتحاد الافريقي حول الطلب المقدم بهذا الشأن.

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وقال رئيس المجلس التشريعي للجبهة الثورية التوم هجو انهم اتفقوا مع الوفد الحكومي المفاوض على ارجاء قضية المجلس التشريعي بتعيين الولاة الى حين التوصل لاتفاق مشدداً على التزامهم باتفاق جوبا حرفاً حرفاً، مؤكداً عدم رغبتهم في تأخير عملية السلام.

وكشف هجو وفقاً لآخر لحظة، عن استمرار التواصل مع الاتحاد الافريقي بشأن تعيين مبعوث للسلام في السودان، مما يعمل على وجود ضامن دولي واقليمي لانجاح عملية التفاوض واستكمال حلقات السلام.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)