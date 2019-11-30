وصول (6) بواخر محملة بالوقود إلى بورتسودان

كشفت هيئة المواني البحرية بالبحر الاحمرعن استقبال إدارة ميناء الخير لـ “6” ناقلات للمشتقات البترولية، تشمل الجازولين والبنزين فضلاً عن غاز الطبخ، الفيرنيس، باجمالي “176” ألف طن.

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وأشار مدير ميناء الخير، عثمان قرشي محمد إلى تفريغ ناقلة جازولين بحمولة تصل إلى “40” ألفا طن وبنزين بحمولة “38” ألف طن، كما سيتم تفريغ “44” ألف من الفيرنيس. كاشفاً عن وجود “42” ألف طن من الجازلوين في انتظار اجراءات بدء التفريغ. بجانب “7” ألف طن فيرنيس ,”5″ الف طن غاز طبخ، وتوقع القرشي بحسب آخر لحظة، وصول ناقلة جازلوين بحمولة “40” ألف طن مطلع شهر ديسمبر المقبل، مبيناً ان تلك الكميات من المشتقات النفطية ستسهم في سد الحاجة من الوقود بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)