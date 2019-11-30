“قوى الحرية” : (مافاضين للوطني ونحن الثورة والحكومة)

قال الناطق الرسمي بإسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير وجدي صالح ، إن حزب المؤتمر الوطني تم حله منذ 11 أبريل الماضي ، وأن إجازة القانون من مجلسي السيادة والوزراء هو تقنين للخطوة .

وقال صالح في تصريح له ، ” نحن مافاضين لحزب المؤتمر الوطني ونحن الثورة والحكومة وهمنا بناء السودان وفق أسس ومفاهيم الثورة ” .

معتبراً أن حديث رئيس حزب المؤتمر الوطني غندور عن عدم قانونية الخطوة يدل على عدم فهمهم للقانون .

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وأضاف : ” ما فاضين للرد على أبواق الوطني وسيتم تفكيك حزب المؤتمر الوطني ” .

وكان غندور ، قد قال في صفحته على “فيسبوك” ، أن القانون المجاز لن يمنعهم من ممارسة حقوقهم التي كفلتها لهم كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .

وأضاف : ” الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة الفريدة ، وقدم كل أولئك الشهداء ، كان ينتظر حكومة تهتم بمعاش الناس لاحكومة تجتمع أكثر من أربع عشرة ساعة من أجل كتابة ماسمي مجازاً (قانوناً) لحل حزبنا فما أجازه أبعد مايكون عن مبادئ القانون ” بحسب صحيفة السوداني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )