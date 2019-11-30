الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

حذف فقرة تمنع رموز الإنقاذ من السياسة ل(10)  سنوات من قانون تفكيك الوطني

0 نشر
manal 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 30-نوفمبر-2019

17 مشاهدة

حذف فقرة تمنع رموز الإنقاذ من السياسة ل(10)  سنوات من قانون تفكيك الوطني

أظهرت وثيقة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، وإزالة التمكين التي أجازها مجلسا السيادة والوزراء ، حذف فقرة كانت موجودة في مشروع القانون قبل إجازته .

Advertisements

ونصت الفقرة المحذوفة على العزل السياسي للمؤتمر الوطني والتي لايجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لاتقل عن 10 سنوات بحسب صحيفة السوداني .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حذف فقرة تمنع رموز الإنقاذ من السياسة ل(10)  سنوات من قانون تفكيك الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا