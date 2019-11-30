حذف فقرة تمنع رموز الإنقاذ من السياسة ل(10)  سنوات من قانون تفكيك الوطني

التاريخ: 30-نوفمبر-2019
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أظهرت وثيقة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، وإزالة التمكين التي أجازها مجلسا السيادة والوزراء ، حذف فقرة كانت موجودة في مشروع القانون قبل إجازته .
ونصت الفقرة المحذوفة على العزل السياسي للمؤتمر الوطني والتي لايجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لاتقل عن 10 سنوات بحسب صحيفة السوداني .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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