حذف فقرة تمنع رموز الإنقاذ من السياسة ل(10)  سنوات من قانون تفكيك الوطني

أظهرت وثيقة قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م ، وإزالة التمكين التي أجازها مجلسا السيادة والوزراء ، حذف فقرة كانت موجودة في مشروع القانون قبل إجازته .

Advertisements

ونصت الفقرة المحذوفة على العزل السياسي للمؤتمر الوطني والتي لايجوز بموجبها لأي من رموز الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لاتقل عن 10 سنوات بحسب صحيفة السوداني .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )