تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * رفع حصانة منسوبين لجهاز المخابرات متهمين بقتل الشهيد محجوب * سحب فقرة العزل السياسي من قانون تفكيك الإنقاذ * إبراهيم الشيخ: حزبي رشحني والياً للخرطوم * مشادات وملاسنات بمسجد جامعة الخرطوم الصيحة: * قانون (تفكيك الإنقاذ) يسمح لقادة الوطني بممارسة السياسة * الشرطة تحتوي أحداثاً بمسجد الجامعة * النيابة تُلقي القبض على “الشريف بدر” * شركة تسويق شبكي تحتال على (108) مواطنين بالقضارف المجهر: * انتخاب السودان رئيساً لـ(إيقاد) * المؤتمر الوطني يرفض إصدار قانون لحله ومصادرة ممتلكاته * “حمدوك”: قانون النظام العام كان أداة استغلال وانتهاك وإهدار لكرامة الناس الجريدة: * “الوطني” المحلول: قانون التفكيك يشرد الكفاءات Advertisements * الحرية والتغيير: قرار الحل يشمل أحزاب “أمين” و”كاشا” و”طه” * “حمدوك” رئيساً لـ”إيقاد” تتويجاً لثورة السودان * جامعة الخرطوم تعتزم تحريك إجراءات قانونية ضد الجزولي وأنصاره آخر لحظة: * أخيراً.. القبض على المتهم الأول ببيع خط هيثرو * “الوطني” يسخر من حله و”التغيير” تدافع بشدة عن القرار * المالية: الحديث عن رفع الدعم تعكير للأجواء * ملثمون يقتحمون سكن طالبات جامعيات بالجزيرة * “التغيير”: حظر الأحزاب الفاشية والنازية مطبق في أعرق الديمقراطيات الدار: * اجتماع لمدة 14 ساعة لتفكيك نظام الإنقاذ وقانون النظام العام * التفاصيل الحزينة لمقتل سائق الترحال طعناً بالسكين * نيابة الفساد تتحرى في قضية التعدي على أرض استثمارية * عبد الحي يوسف يهاجم من جديد “القراي” * وفاة 4 مواطنين وإصابة اثنان في حادث بسوبا أمس * الإعدام للمتهم بقتل الشاب معاذ بسبب موبايل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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