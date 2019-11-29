المنتخب الوطني يستهل تحضيراته بالأكاديمية لـ”سيكافا”

استهل المنتخب الوطني المشارك في بطولة التحدي لدول شرق ووسط افريقيا (سيكافا)، تحضيراته عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في الخرطوم2. وسيوالي صقور الجديان تحضيراتهم عند الساعة السابعة من صباح السبت 30 نوفمبر 2019م في ملعب الصحافة بالخرطوم بحسب (سونا)، تحت إشراف الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب، وطاقمه المعاون، وذلك إنفاذاً لقرار الاجتماع الذي انعقد عصر الخميس في مباني الاتحاد بالخرطوم2، برئاسة البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد، واللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن النائب الأول، والمهندس الفاتح باني، والسلطان حسن برقو، وعدد من أعضاء مجلس الادارة، حيث تقرر من خلاله مشاركة المنتخب في بطولة سيكافا للكبار المنعقدة بيوغندا في الفترة من 7 – 19 ديسمبر المقبل، وأن يشرع المنتخب في الاعداد وينخرط في معسكر مقفول إلى حين موعد السفر، وهو ماقد كان، حيث يدخل المعسكر عقب مران السبت الصباحي في معسكر مقفول بفندق برازافيل في الخرطوم بحري.

الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب أوضح انه على تنسيق تام مع كل الاجهزة الفنية بالاندية التي وقع الاختيار على لاعبيها، ولم يترددوا في إعفاء أي لاعب اعتذر ناديه عن إطلاق سراحه، متمنياً التوفيق للجميع، ومؤكداً ان لا مخاوف لديه من فقدان أي لاعب، وهناك خيارات جيدة، ومتاحة، متوقعاً ان يتم إضافتها قبل السفر إلى يوغندا.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)