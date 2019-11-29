اختتام ورشة العمد والمشايخ والقضاة بالفاشر

اختتمت اليوم اليوم بقاعة منتجع الأضواء القرمزية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان بالولاية و البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي حول العنف المبني علي النوع الإجتماعي وذلك بغرض تعريف المشاركين كيفية تحديد حالات العنف المبني على النوع والاسعافات الأولية.

خاطبت ختام الورشة مدير صندوق الامم المتحدة للسكان بالولاية د. داليا علي عبد الكريم مشيرة الي انعقاد الورشة بعد استشرف السودان عهدا جديدا اقتضي مراجعة القوانين وجعلها منصفة لتحقيق العدالة بين المجتمع. الي ذلك أشارت السيدة لوباسي ماتاكالا مسؤلة قسم المشروعات المشتركة بين اليوناميد ووكالات الامم المتحدة الي ضرورة نبذ العنف في المجتمع وجعل العالم يعيش في تسامح وسعادة متبادلة بين الجنسين. داعية المشاركين الي انزال المعلومات المكتسبة من الورشة حتي تساهم في تحقيق العدالة المجتمعية ووقف الانتهاكات تجاه النساء.

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واعرب المشاركون في الدورة التدريبية عن سعادتهم بما تلقوه من معلومات ومعارف جديدة حول القوانين الدولية والسودانية، الأمر الذي قالوا انه قد ساعدهم في تصحيح الكثير من المفاهيم المغلوطة والخاطئة. واوصي المشاركون بضرورة فتح مراكز للعون القانوني بمعسكرات النازحين وتاهيل الادارات والمحاكم الاهلية وربطها بالمؤسسات العدلية وتعزيز دور الاعلام في محاربة العنف المبني علي النوع مؤكدين التزامهم بإنزال ما تقلوه إلى أرض الواقع وتقديم النصح والاستشارت القانونية لربط مجتمعاتهم بالمرافق العدلية.

ويذكر بحسب (سونا)، ان الورشة التي استمرت ليومين قد عقدت بمشاركة عدد خمسة وعشرين من المعاونين القانوين من العمد والمشايخ والقضاة الاهلي بمعسكرات زمزم، أبوشوك والسلام للنازحين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)