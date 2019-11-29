فعالية سياسية لحزب الأمة بسنار

نظمت أمانة الإعلام بحزب الأمة القومي بولاية سنار ورشة عمل بعنوان “دور الإعلام في العبور التاريخي إلى الديمقراطية” خلال الفترة من 29 -30 نوفمبر الجاري. بحضوز قيادات من حزب الامة القومي بالمركز وولاية سنار وممثلي الاحزاب المختلفة بالولاية.

خاطب الورشة في جلستها الافتتاحية بقاعة المكتبة العامة بسنجة بحسب (سونا)، أمين الاعلام للحزب بولاية سنار ورئيس دائرة الاعلام بالمركز العام للحزب وممثل الاحزاب المختلفة بالولاية ونائب رئيس الحزب بالولاية الاستاذ عبد الله آدم الذي حيا شهداء ثورة ديسمبر وأنصار الحزب الذين ساهموا في إنجاح الثورة.

Advertisements

وقال عبد الله في الورشة، التي تستهدف عدداً مقدراً من الدارسين من أعضاء الحزب، قال إن حزبه إبان عهد الانقاذ البائد تعرض إلى تضييق شديد وتمت مصادرة مؤسساته الإعلامية. وحمد الله كثيراً على نجاح الثورة، مؤكداً أن حزبه بريء من المشاركة في العهد البائد. ودعا الإعلاميين بالحزب إلى أن يكونوا رسلاً لتطبيق شعار الثورة “الحرية والسلام والعدالة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)