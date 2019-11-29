تدريب النازحين على العون القانوني بجنوب دارفور

أكد مفوض العون الانساني بولاية جنوب دارفور الدكتور جمال يوسف إدريس أن المفوضية على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات للمنظمات الوطنية وشركائهم وكالات الأمم المتحدة من أجل تقديم الخدمات القانونية للنازحين بمعسكرات الولاية المختلفة.

وقال جمال يوسف في ختام ورشة “العون القانوني وحقوق الانسان للمعاونين القانونين بمعسكرات النازحين والمجتمع المدني” اليوم بنيالا بقاعة حمدو الدولية نظمتها منظمة “تنمية نساء السودان” بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي قال إن العمل الانساني بالولاية حصل فيه تغيير وتقدم كبير. مشيراً إلى ان المنظمات والمانحين يتحركون الآن الى أي موقع في الولاية لتقديم الخدمات بدون إذن أو قيود فقط بإخطار.

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ولفت جمال بحسب (سونا)، إلى أهمية الورشة خاصة وأنها تدرب النازحين بالمعسكرات على العون القانوني، مشيداً بالانشطة التي نفذتها منظمة “تنمية نساء السودان” في مجالات عديدة وحث برنامج الامم المتحدة الانمائي على دعم برامج المنظمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)