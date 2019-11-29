“العفو الدولية” تبارك إلغاء قوانين النظام العام

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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رحبت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة، على لسان نائب مدير برنامج شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى، سيف ماجانجو، بقرار الحكومة الانتقالية في السودان، بإلغاء قوانين النظام العام والآداب العامة، معتبراً أن الخطوة جاءت متأخرة كثيراً.
وقال ماجانجو، “إنها خطوة كبيرة باتجاه حقوق المرأة في السودان. إلغاء قوانين النظام العام جاء متأخراً كثيراً ، كان يتم اعتقال الكثير من النساء بشكل تعسفي ويتم ضربهن وحرمانهن من حقوق حرية التجمع وحرية التعبير عن الرأي، بموجب هذا القانون التمييزي”. وأضاف “يجب أن تضمن الحكومة الانتقالية الآن إلغاء النظام القمعي بشكل كامل”.
ويشمل ذلك إلغاء البنود التي تملي الزي الذي يجب أن ترتديه المرأة في القانون الجنائي، وتفكيك شرطة النظام العام والمحاكم المخصصة وإلغاء الجلد بوصفه أحد أشكال العقاب”، بحسب (شبكة الشروق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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