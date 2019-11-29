زيادة كبيرة في واردات المحاصيل بشمال كردفان

كشفت الأستاذة مروة الهادي بشير نائب المدير التنفيذي لأسواق المحاصيل بمحلية الرهد أبو دكنة بشمال كردفان أن مستوى الوارد اليومي للمحاصيل النقدية الورادة من مناطق الإنتاج المختلفة يشهد زيادة ملحوظة. وقالت إن الوارد اليومي يصل إلى أكثر من خمسة آلاف جوال من السمسم الأبيض الذي يصل البورصة فيما تترواح كميات السمسم الأحمر ما بين 900 إلى ألف جوال.

وأوضحت بحسب (سونا)، أن السوق يشهد تصاعداً في الوارد اليومي من المحاصيل النقدية الأخرى الورادة من الأسواق الخارجية التي تبلغ 18 سوقاً على مستوى إداريات المحلية المختلفة. وأشارت إلى أن جملة الوراد من الكركدي تفوق ال900 جوال والفول أكثر من 1200جوال والفول المقشور 260 جوالاً. وقالت إن إنتاج محصول السمسم شهد هذا الموسم نجاحاً عالياً بجانب التوسع في زراعته، ويعزى ذلك لهطول الأمطار بمعدلات غزيرة في مناطق الإنتاج المختلف.

وأضافت أنه تم وضع خطة محكمة وتدابير احترازية لعمليات مكافحة تهريب المحاصيل الزراعية الورادة من مناطق الإنتاج المختلفة من خلال الانتشار الواسع لنقاط الرقابة الثابتة والمتحركة وذلك منعا لتهريب المحاصيل.

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وقالت إنه تم توفير كافة الخدمات الضرورية لجميع للمتعاملين مع السوق خلال الموسم التسويقي لأسواق المحاصيل بالمحلية والذي شهد دخول عدد من الشركات والمصدرين والتجار. وأكدت أن الأسعار المتداولة في السوق مجزية بالنسبة للمنتج رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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