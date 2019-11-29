عبدالحي يوسف: القراي غير مؤتمن على الديانة ولا على الأجيال والأخلاق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شن إمام وخطيب مسجد خاتم المرسلين الشيخ عبدالحي يوسف هجوماً عنيفاً على مدير إدارة المناهج والبحث التربوي د. عمر القراي بعد تصريحه أن المنهج محشو بالآيات القرآنية ويجب إزالتها. وقال الشيخ عبدالحي فى خطبة الجمعة: (حين يخرج رجل كذاب أشر جعلوه مسؤولاً عن المناهج والبحوث وهو غير مؤتمن على الديانة ولا على الأجيال والأخلاق. هذا الرجل الذي لا يؤمن بالقرآن المدني ولا يؤمن بصلاحيته للتطبيق فى زماننا هذا ليخرج للناس ويقول إن المنهج محشو بالآيات القرآنية ويجب إزالتها. هذا الرجل لايؤتمن على الأجيال والعقول). الانتباهة المادة السابقة القبض على الشريف أحمد عمر بتهم بيع خط هيثرو

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