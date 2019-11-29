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حمدوك رئيساً للإيقاد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أمنّت الجلسة العادية للدورة العادية الـ”13″ لمنظمة”إيقاد” على تسمية رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رئيسًا في المرحلة المقبلة.

وتحتضن أديس أبابا أعمال الدورة العادية رقم”47″ لمجلس وزراء”إيقاد” تمهيدًا لانعقاد الدورة العادية الـ”13″ على مستوى القمّة بعد غيابٍ دام”11″ عامًا.

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وتبحث الجلسة هيكلة المنظمة، ونقل رئاستها من أديس أبابا.

ومنظمة”إيقاد” تضم ثمانية دول بقيادة جيبوتي، السودان، جنوب السودان، الصومال، كينيا، أوغندا، إثيوبيا، وإريتريا.

وقالت الدول الإفريقية إنّ السودان وشعبه يستحق رئاسة الإيقاد بعد دوره في الثّورة التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

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