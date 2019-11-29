وزارة المالية: دعم السلع الاستراتيجية باق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، الإبقاء على دعم السلع الاستراتيجية التي تخدم حياة المواطن الأساسية، وأشارت في تعميم صحفي، إلى استمرار الدعم للسلع الرئيسية كالقمح والمحروقات والأدوية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة تجاه المواطنين.

وقالت الوزارة في التعميم، إن لجان مناقشات الموازنة العامة تعكف في هذه الأيام على إعداد الموازنة، بحيث تكون ملبية لتطلعات ورغبات المواطنين ووفق توجهات وأولويات ثورة ديسمبر.

وأكد الناطق الرسمي لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، غازي حسين، بأن كل ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا لتعكير عمل لجان الموازنة والتي تمضي وفق ما خطط لها في الموجهات العامة للعام المالي 2020، منوهاً للجهات التي تتعامل مع السلع الاستراتيجية، بأن لا تلتفت لمثل هذه الشائعات.