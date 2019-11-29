(47)مليون دولار من “إيفاد” لتحسين دخل الأسر ببعض الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

خصص الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف بـ(إيفاد)، منحة بـ 47 مليون دولار، لتحسين مستوى الدخل للأسر والقدرة على الصمود في وجه تغيرات المناخ بين صغار المنتجين والنساء الريفيات والشباب في 4 ولايات بالسودان، وذلك في إطار مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل بالسودان.

وأسهم المشروع الذي يتخذ من مدينة الأبيض مقراً له، في أول موسم زراعي هذا العام في توفير المدخلات الزراعية المحسنة، وتعزيز مهارات الأعمال والوصول إلى التمويل الريفي والدعم الملائم للتسويق وتنظيم روابط المنتجين بشكل أفضل.

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وقال المنسق الرئيس للمشروع بالسودان، المهندس محمد يوسف النور، بحسب (شبكة الشروق)، إن أول موسم للحصاد بدأ في مساحات تجاوزت مليون فدان بكافة مناطق عمله في 4 ولايات هي شمال كردفان وغرب كردفان وجنوب كردفان وسنار، وعمل في عدد من القرى المختلفة التي تبلغ 140 قرية مختلفة في 13 محلية لأصحاب الحيازات الصغيرة.

وتشمل الأسر المستهدفة صغار المنتجين بمن فيهم نساء وشباب الريف، وأسر جديدة مستفيدة من المشروع، وأسر قديمة استفادت من مشروع تطوير التقاوى، ومشروع دعم صغار المزارعين بولاية سنار.

وقال المنسق الرئيس لمشروع الزراعة بالسودان، إنه تم وضع استراتيجية شاملة أثناء المرحلة الاستهلالية تم من خلالها اختيار القرى المشاركة في المشروع، مبيناً أن ذلك تم وفقاً لمعايير شملت النسب المئوية للأسر الفقيرة في القرى.