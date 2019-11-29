الكلباني يُمعن في “التطبيل” لـ ابن سلمان ويغازله بأبيات للشافعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عاد إمام الحرم المكي السابق الشيخ عادل الكلباني، لإثارة الجدل من جديد على حسابه بتويتر بتملقه وتطبيله المفضوح لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذي عرضه لانتقاد وسخرية واسعة من متابعيه.

“الكلباني” وفي تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) نشر صورة الأمير السعودي محمد بن سلمان وكتب متملقا إياه: “كَعُودٍ زادَهُ الإحْرَاقُ طِيْباً”. وأتت كلمات الكلباني في إشارة منه لأحد أبيات الإمام الشافعي في قصيدة شهيرة له.

معظم الردود جاءت ساخرة من الداعية المقرب من الديوان ومهاجمة له، حيث وصفه البعض بـ”شيخ السلطان” منتقدين تطبيله للنظام وسكوته عن اعتقال زملائه من العلماء والمشايخ على رأسهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني وغيرهم.وقبل أيام أثار عادل الكلباني جدلا واسعا على مواقع التواصل بإفتائه جواز الغناء وزعمه أن الرسول كان يستقبل المغنيات ويستمع لهن , ويكتب لهن الكلمات وغيرها .