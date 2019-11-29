تعرّف على تشكيلة الهلال في مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي مساء اليوم

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الخليج 365 :
تحصل “الموقع” على التشكيلة الكاملة لفريق الهلال السوداني في مواجهته المُرتقبة أمام بلاتينيوم الزيمبابوي في التاسعة من مساء اليوم “الجمعة” بالجوهرة الزرقاء بأم درمان.
وضمت التشكيلة جمال سالم في حراسة المرمي وخط دفاع يشمل “فارس، بويا، سمؤال، وأطهر” ويلعب في وسط الهلال “الشغيل، أبوعاقلة، دراج، وسليم” أما في المقدمة الهجومية كل من “محمد موسي، ووليد الشعلة”.
وتضم قائمة الإحتياطى “يونس، في حراسة المرمي، ومحمد معتصم، عمار الدمازين، مؤمن، موفق، ولاء الدين وبشة”.
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