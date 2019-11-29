تخفيض رسوم الترخيص بالجزيرة بنسبة 50%

أعلن والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير، يوم الجمعة، خلال اجتماع ضم اللواء شرطة حقوقي علي محمد عثمان الأمين، مدير شرطة الولاية، ومديري الدوائر المتخصصة ومديري الشرطة بالمحليات، تخفيض رسوم الترخيص بالولاية بنسبة 50% حتى نهاية العام 2019.

وأثنى الوالي في حديثه على النجاحات التي حققتها شرطة الولاية، في القبض على كبار معتادي الإجرام في سرقة السيارات والركشات، والقضاء على السالف ومحاربة الجريمة بكل أنواعها ومنع وقوعها ومحاربة المظاهر السالبة، والإسهام في نجاح الموسم الزراعي والمشاركة في كافة فعاليات الولاية. ووجه بإنشاء وحدات لحماية الأسرة والطفل بالمحليات، مشيداً بتجربة فرقة المسرح المتجول في توعية المجتمع.

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من جانبه لفت مدير شرطة الولاية، للتناغم والتنسيق بين الأجهزة الأمنية بالولاية، مما انعكس في الحد من وقوع الجرائم، وعدد نجاحات شرطة الولاية بمشاركة القوات المسلحة والقبض على عصابات الابتزاز، معلناً التزام شرطة الولاية بالعمل نسقاً واحداً مع القوات النظامية والمجتمع، لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، بحسب (شبكة الشروق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)