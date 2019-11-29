مصرع شابين في حادث مروري أثناء ذهابهم للتبرع بالدم

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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وقع حادث مروري مؤسف بالقرب من منطقة “كنوز” بعطبرة بولاية نهر النيل، بين شاحنة وعربة بوكس راح ضحيتها الشاب حميدة معتصم والشاب يعقوب الفكي من أهالي الحاقاب ريفي برير.
وتعود تفاصيل الحادث المؤسف بحسب صحيفة الدار، عندما ذهب المتوفين للتبرع بالدم لأحد أقربائهم بالمستشفى وفي طريق العودة استقلا عربة بوكس وقبل وصولهما جاءت شاحنة من الطريق المعاكس ووقع اصطدام عنيف مما أدى إلى فصل العربة البوكس إلى نصفين.
وأسفر الحادث المؤسف عن إصابة عدد من الأشخاص ووفاة اثنين، وعقب وقوع الحادث اتخذت شرطة المرور دائرة الاختصاص كل الإجراءات القانونية اللازمة ونقل المصابين للمستشفى كما حولت جثث المتوفين للمشرحة ومن ثم سُلمت لذويهما وتم تشيعهما في موكب مهيب، ودُون بلاغ بالحادث وما زال التحقيق مستمراً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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