تطورات في قضية اللاعب “سيف تيري” المتهم بحرق قسم شرطة

اتخذت وزارة العدل إجراءات في بلاغ سيف تيري تتعلق بسحب تمثيل الاتهام عن الحق العام لممثل النائب العام، مشيراً لا بد من تمثيل وزارة الداخلية لطبيعة علاقة البلاغ المتعلقة بالشرطة. فيما أجلت الجلسة المنعقدة لسماع أحد الشاكين بسبب غياب (22) متهماً، بينما كانوا حضوراً سيف تيري و(12) متهماً، عليه أجلت الجلسة وحددت جلسة لاحقة مطلع العام 2020.

ووفقاً للتفاصيل الأولية وبحسب صحيفة الدار، يواجه المتهمون بلاغاً بإتلاف وحرق ونهب قسم التكامل وتسبب في خسائر بلغت (7) مليار جنيه من ضمنهم لاعب المريخ سيف تيري الحادثة التي تزامنت مع الحراك السياسي واسقاط النظام البائد، حيث قام من خلالها متظاهرون بحرق القسم وسرقة عدد كبير من المقتنيات بجانب حرق عدد من العربات.

Advertisements

وفور وقوع الحادثة اتخذت شرطة ولاية الخرطوم برئاسة محلية شرق النيل إجراءات تم من خلالها ضبط عدد كبير من الأشخاص واخضاعهم للتحريات التي بموجبها وجهت النيابة اتهاماً لـ33) متهماً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)