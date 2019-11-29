وفد من “الثورية” يصل الخرطوم الأحد المقبل برفقة الوساطة الجنوبية

يصل وفد مشترك من الجبهة الثورية والوساطة الجنوبية برئاسة مستشار رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية، توت قواك إلى الخرطوم، بعد غدٍ الأحد، لإجراء مباحثات والاستعداد للمفاوضات المباشرة مع الحكومة.

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وقال قلواك، في تصريحات لمصادر، إن وفداً مشتركاً من الجبهة الثورية يصل إلى الخرطوم، الأحد، في زيارة تستغرق أياماً لمناقشة عدد من القضايا والاستعداد لجولة المفاوضات المباشرة”.

وقال قلواك إن الأطراف ترتب بشكل منظم للاستعداد للجولة المقبلة التي تنطلق يوم 10 ديسمبر المقبل، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)