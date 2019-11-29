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ارتباك في تداولات العملات الأجنبية بالأسواق الموازية في الخرطوم

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التاريخ: 29-نوفمبر-2019

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ارتباك في تداولات العملات الأجنبية بالأسواق الموازية في الخرطوم

كشف متعاملون مع الأسواق الموازية  للعملات الأجنبية بالخرطوم عن ارتباك كبير في حركة العملات في تداولات نهاية الأسبوع.

 

وأكدوا أن أسعار بيع الدولار تراوحت في تداولات أمس  بين (٨٢.٥) جنيه إلى (٨٣) جنيهاً مقارنة بـ(٨٢) جنيهاً خلال الأيام الماضية فيما بلغ سعر الشراء (٨١) جنيهاً مقارنة بـ(٨٠) جنيهاً الأيام الماضية.

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وأوضح عدد من المتعاملين مع سوق العملات مصادر، عن تباين مقومات العرض والطلب في الأسواق خلال الأيام الماضية.

وأشاروا إلى أن أسعار بيع الريال السعودي بلغت (٢٢.٣) جنيهاً فيما بلغ سعر الشراء (٢١.٥) جنيه، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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