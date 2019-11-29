أمانة شباب “الوطني” تحذر من محاولات حل الحزب

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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أعلنت أمانة شباب المؤتمر الوطني، أن أي خطوة من السلطات لحل الحزب ومنعه من حقه المشروع في الممارسة السياسية، ستواجه بوابل من الغضب الذي لن يسلم منه أحد، وحذر من مغبة التمادي في اتخاذ إجراء كيدي ضده.
وأكدت الأمانة في بيان بحسب صحيفة الصيحة أمس، عدم شرعية وقانونية الإجراءات التي اتخذت بتعديل أو إلغاء أي مواد أو قوانين تنظم حركة المجتمع والدولة، إلا عبر حكومة شرعية ومنتخبة من الشعب، وتوعدت بمناهضة القرارات بكافة الوسائل المشروعة والقانونية والسياسية، واعتبرت ما تم “مسرحيات هزلية” من الحكومة التي تحاول تغطية فشلها في إدارة الشأن الاقتصادي، وطالبت برفضها وإعلاء الأصوات لوقفها.
وانتقد البيان إلغاء قانون النظام العام الذي قال إنه قد يؤدي لتصدع جدار أخلاقيات المجتمع ويحرفه نحو الهاوية، وقال “وضح جلياً الإقصاء الذي أصبح يمارس على الإسلام تحت غطاء إزالة وتفكيك دولة الإنقاذ”.
وأضاف بأن الشعب لم يخرج لتستهدف عقيدته أو يشهد التجاوزات الأخلاقية، بل خرج باحثاً عن حياة كريمة وسبل توفير عيش رغيد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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