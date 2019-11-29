الهيئة النقابية لعمال التعليم تهدد بالتصعيد والإضراب

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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هددت الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم، بالتصعيد وتنفيذ وقفات احتجاجية واعتصامات بما في ذلك الدخول في اضراب مفتوح حال لم يتم إنهاء ظاهرة الاعتداء على المعلمين بمدارس الولاية.
واستهجنت الهيئة في بيان أمس، تعرض بعض المعلمين وإدارات المدارس للعنف اللفظي والجسدي والتعدي والاعتداءات المتكررة من لجان المقاومة بالأحياء. وأعربت عن عدم رضاها لمقترح وزير المالية القاضي بزيادة المرتب الاساسي القادم بنسبة (100%)، وقالت إنه دون الطمكوح ولا يفي بأدنى متطلبات الحياة.
وأكدت اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، أن قرار إيقاف التعيين والترقيات الذي صدر من مجلس الوزراء مؤخراً سبب ضرراً بليغاً على منسوبيها، وأشارت إلى أن النقص الحاد مازال موجوداً خاصة في الريف، ووصفت إيقاف الترقيات بأنه ظلم بائن للمعلمين. وانتقدت حركة الإحلال والإبدال بصورة واسعة في إدارات التعليم على مستوى الوزارة والمحليات والوحدات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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