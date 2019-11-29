“الشباب الثوري”: لا نمتلك أي أدلة تبرئ أو تدين “الدعم السريع”

قال رئيس تجمع الشباب الثوري الميداني حسام الدين هيثم محمد خاطر، إن المجموعة التي عقدت مؤتمراً صحفياً بصالة الريفيرا أمس الأول، لا تمثل التجمع، ولا تعبر عن توجهاته، ونفى رفضهم لما جاء في المؤتمر جملة وتفصيلاً.

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وقال حسام الدين بحسب صحيفة الصيحة أمس، إن تجمع الشباب الثوري الميداني لا يمتلك أي أدلة تبرئ أو تدين “قوات الدعم السريع” في قضية فض اعتصام القياةد العامة، مع العلم أن هنالك لجاناً كونت للتحقيق في هذه المسألة.

وأكد حسام أن المؤتمر الذي أقيم أمس الأول، تم من مجموعة لا تمثل التجمع وليست أعضاء فيه، وقال: يبدو أن المجموعة التي عقدت المؤتمر الصحفي انتحلت صفة تجمع الشباب الثوري الميداني، وطالب حسام بالتعامل مع التجمع من خلال مكاتبه وأجهزته المعلومة للجميع، ومن خلال منصاته الإعلامية المعروفة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)