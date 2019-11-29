اكتمال صيانة طريق “بارا – الأبيض” بطول (50) كلم

أكد مدير قطاع كردفان بالهيئة القةميو للطرق والجسور المهندس شاذلي محمود، اكتمال عملية صيانة طريق “بارا – الأبيض” بطول (50) كلم.

وقال شاذلي في تصريح أمس، إن العمل يسير بصورة حديثة عملت على تسهيل الحركة المرورية بأفضل بما كانت عليه بعد الحفر العميقة التي تعرض لها الطريق نتيجة الحمولات الزايدة، وأشار إلى أن صيانة طريق “أم روابة – كوستي” قطعت شوطاً كبيراً، وبدأت من أم روابة ووصلت حتى “ود عشانا”، وأعمال صيانة طريق “الأبيض – الخوي – النهود” تمضي بصورة متواصلة، وسيتم الفراغ من صيانة الطريق حتى الكيلو (30).

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وأوضح شاذلي بحسب صحيفة الصيحة، أن القطاع يعاني من عدم وجود خلاط قريب للخلطة الأسفلتية والتي يتم جلبها من أم درمان ومنطقتي رشاد وكوستي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)