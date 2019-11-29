اختيار السودان رئيساً لـ”إيقاد”

خلص اجتماع رؤساء حكومات دول الايقاد المنعقد بالعاصمة الإثيوبية اديس أبابا برئاسة إثيوبيا بالموافقة على رئاسة السودان للإيقاد.

وقاد وفد السودان المشارك في القمة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الذي وصل والوفد المرافق له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صباح اليوم حيث كان في استقباله بمطار اديس أبابا رئيسة اثيوبيا السيدة سهلي وركي وعدد من الوزراء والمسؤولين الإثيوبيين.

وفي شأن متصل أكدت السيدة وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبد الله في تصريحات صحفية بحسب (سونا)، إن الموافقة على رئاسة السودان للايقاد تبين أهمية السودان وتمنحه وضعه الدولي والإقليمي وتشير إلى اعتراف دول الايقاد بالسودان الجديد وما يمكن أن يقدمه في شتى المجالات.

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وفي ذات الشأن ناقش الاجتماع بعض المسائل الفنية الخاصة بالايقاد لاسيما أمن البحر الأحمر وإعادة هيكلة المنظمة لتصبح أكثر فاعلية وقدرة على تحقيق السلام والتنمية والرفاه لدول المجموعة.

الجدير بالذكر أن المرحلة التى سيتقلد السودان فيها رئاسة المنظمة ومدتها عام تعتبر مرحلة مهمة لاسيما أن الإقليم يواجه العديد من التحديات المتمثلة في السلم والأمن والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر فضلاً عن الإرهاب والتطرف العنيف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)