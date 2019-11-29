توقيع الصلح بين قرى العزازات بشرق سنار

إحتفلت محلية شرق سنار بتوقيع اتفاق صلح بين قبيلتي العزازة ود الزين والعزازة النفيعاب لتكلمة عملية السلم الإجتماعي بولاية سنار بحسب (سونا)، تحت رعاية ممثل والى سنار المكلف مدير شرطة ولاية سنار اللواء شرطة معتصم عثمان الحسن بحضور معتمد محلية شرق سنار المكلف الأستاذ يحي حسين عبد الرحمن وعدد من قيادات الإدارات الأهلية.
و تقدم ممثل الوالي بالشكر للمحلية على الدور الإجتماعي المبذول من أجل احلال السلم ونبذ العنف بين كافة القبائل. وثمن جهود الإدارات الأهلية والجهات ذات الصلة التي توصلت إلى هذا الإتفاق من أجل حقن الدماء والمحافظة على الأرواح والممتلكات في كل انحاء البلاد.
وأكد ممثل الوالي رعايتهم للصلح ومباركتهم العمل على تنفيذ جميع بنوده مشيراً إلى أهمية التعايش السلمي لافتاً إلى أن الدولة مهتمة بحفظ الأمن وبناء السلام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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