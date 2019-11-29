إعفاء وتعيين مدير عام لوزارة الصحة بالنيل الأبيض

أصدر اللواء ركن حيدر علي الطريفي والي ولاية النيل الأبيض اليوم قراراً بإعفاء وتعيين مدير عام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية استناداً على توصية وزير الصحة الاتحادي، حيث أصدر الوالي قراراً بإعفاء الدكتور الزين سعد آدم المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية من منصبه، وتعيين الدكتورة سارة لافينيا فتح الرحمن إبراهيم برير مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. ووجه القرار بحسب (سونا)، الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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