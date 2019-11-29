“حمدوك” يتوجه إلى أديس ابابا

التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة Advertisements توجه د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا للمشاركة في القمة الثالثة عشر لرؤساء الدول وحكومات الإيقاد. وكان في وداعه بمطار الخرطوم بحسب (سونا)، السفير عمر بشير مانيس وعدد من المسؤولين بالدولة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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