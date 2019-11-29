احتفالات في الخرطوم بقرار تفكيك نظام البشير البائد

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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أعلنت الحكومة السودانية، فجر الجمعة، أن قانون “تفكيك نظام البشير” المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز أموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية.
في الأثناء خرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين، كما جابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجاً بالقرار وهي تطلق أبواقها، بحسب “الأناضول”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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