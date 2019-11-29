التاريخ: 29-نوفمبر-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة أعلنت الحكومة السودانية، فجر الجمعة، أن قانون “تفكيك نظام البشير” المجاز يلغي حزب المؤتمر الوطني ويحجز أموله ويسترد أملاكه لصالح وزارة المالية. Advertisements في الأثناء خرج السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم، فجر الجمعة احتفالاً بقرار تفكيك النظام السابق وإزالة التمكين، كما جابت السيارات شوارع الخرطوم إبتهاجاً بالقرار وهي تطلق أبواقها، بحسب “الأناضول”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر احتفالات في الخرطوم بقرار تفكيك نظام البشير البائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.