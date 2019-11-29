الثروة الحيوانية: تخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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أعلن وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبد الله أبشر، سعي الوزارة مع الجهات ذات الصلة لتخصيص مساحات زراعية لمنتجي الألبان، وتوفير التمويل اللازم لسد حاجة القطيع من الأعلاف ومرتكزات الغذاء، والاهتمام بالرعاية البيطرية بتوفير اللقاحات وتحسين النسل.
وبحث الوزير بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، مع وفد شعبة منتجي الألبان بولاية الخرطوم، التحديات والمشاكل في قطاع الألبان، وكيفية وضع مقترحات وحلول لزيادة الإنتاج تنعكس على المواطن والمستهلك.
وأكد علم الدين دعم الوزارة لتنمية القطاعات الإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية خاصة قطاع الألبان، مع الإسراع في حل قضايا دائرة قطاع الإنتاج الحيواني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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