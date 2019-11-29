غندور: في أول تعليق له بعد حل حزبه، قريباً قانون تفكيك (تمكين قحت ) وتحرير شهادة وفاة للفاشلين

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف، بروفيسور ابراهيم غندور، في اول ردة فعل على اجازة مشروع قانون يقضي بحل المؤتمر الوطني، ( ستدور عجلة التاريخ ولن تتوقف هنا، و سيجيز الشعب قريباً بإذن الله تعالى قانون تفكيك تمكين قحت، و يحرر شهادة الوفاة للفاشلين)، وذلك بحسب مانقلت (أخبار الخليج 365)

مضيفاً: لا تشغلوا الناس عن قضاياهم بتصفية أحقادكم الشخصية و أمنياتكم الحزبية، ومهما فعلتم فستظلون كما أنتم أحزاباً صغيرة وصغيرة جدا سرقت ثورة شعب عظيم.

وقال غندور: إنّ الشعب السوداني الذي خرج في تلك الثورة الفريدة، و قدم كل أولئك الشهداء، كان ينتظر حكومةً تهتم بمعاش الناس، لا حكومةً تجتمع أكثر من أربعة عشر ساعةً من أجل كتابة ما سُميّ مجازاً ( قانوناً) لحل حزبنا.

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فما أجازوه أبعد ما يكون عن مبادئ القانون، لقد فشلت الحكومة في تقديم أي نجاح للوطن و المواطن في أي مجال كان، لن يمنعنا القرار من ممارسة حقوقنا التي كفلتها لنا كل القوانين الوطنية و المواثيق الدولية. (على حد قوله)

وتمت إجازة مشروع يقضي بحل حزب المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وجميع واجهاته، بعد اجتماع مطول مساء الخميس، دام لعدة ساعات بين مجلسي السيادة ومجلس الوزراء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)