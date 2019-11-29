اشتباكات بين منسوبي “الوطني” و”التغيير” بغرب كردفان

اشتبك أنصار المؤتمر الوطني مع مؤيدي قوى إعلان الحرية والتغيير أمس، أمام دار القضاء بمدينة النهود بغرب كردفان، قبل تدخل الشرطة لاحتواء الموقف.

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ووقع الاشتباك إثر هتاف طالب ضد أستاذ جامعي جرت محاكمته أمس، ووفقاً لمصادر، فآن عميد كلية التربية بالجامعة حسن هجو قام بخنق الطالب بعد أن هتف (أي كوز ندوسه دوس)، وكاد أن يؤدي بحياته لولا تدخل المتواجدين بساحة مجمع المحاكم.

وجرت الحادثة على خلفية جلسة بمجمع محاكم النهود لمحاكمة هجو، إثر بلاغ ضده من عميد كلية الطب، ولاء الدين عبيد بابكر اتهم الأول فيه بالشروع في قتله بسلاح أبيض، في اجتماع خاص باختيار العمداء الجدد للجامعة، وقال الشهود إن عدداً من طلاب جامعة غرب كردفان ومؤيدي لجان المقاومة بأحياء المدينة، هرعوا إلى مقر المجمع لمناصرة الطالب وقامت قوات الشرطة بإبعاد عناصر المؤتمر الوطني من المكان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)