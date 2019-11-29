عرمان: ما يحدث بين “التغيير” و”الثورية” يضر بمستقبل الثورة

قطع القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان، بحاجة البلاد إلى مشروع وطني جديد يستكمل الثورة بشعاراتها وأركانها الثلاث، وأضاف بعض أركان الثورة ما زالت تشكل الفريضة الغائبة، وشدد على ضرورة عمل مشترك بين كل قوى الثورة، وأكد أن ما يحدث بين “قوى الحرية والتغيير” و”الجبهة الثورية” و”حركات الكفاح المسلح” يضر بمستقبل الثورة.

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وأضاف عرمان في مقال له بعنوان “قضايا الثورة والثورة المضادة” بحسب صحيفة آخر لحظة، أن السودان يحتاج إلى معالجة، وتابع أننا نحتاج إلى شراكة جقيقية بين أركان الحكم الانتقالي من مجلس سيادي ومجلس وزراء و(شارعاً سوّى البدع) وأوضح أنها شراكة ممكنة وضرورية، وقال لا بد من تصحيح العلاقة بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وقوى الكفاح المسلح لبناء سودان جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)