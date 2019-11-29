والي جنوب دارفور: سلمنا حمدوك ملفات فساد كبيرة

كشف والي جنوب دارفور المكلف اللواء ركن هاشم خالد محمود، عن وجود أكثر من (8) آلاف عربة بوكو حرام غير مقننة بالولاية، وقال إن هذه العربات إبان أزمة السيولة كانت بمثابة بنوك متحركة، فضلاً عن استخدامها في جرائم المخدرات وتهريب السلاح.
وأفصح محمود بحسب صحيفة آخر لحظة، عن استمساكه بملفات فساد كبيرة في مجال تشييد الطرق بالولاية خصوصاً في عقود الشركات المنفذة، بالإضافة لفساد في مشروع مياه قريضة، وقال هذه الملفات قمنا بتسليمها إلى رئيس مجلس الوزراء في زيارته الأخيرة، وفتح بلاغات في نيابة الفساد في مواجهة كل الشركات صاحبة التجاوزات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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