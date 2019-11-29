مدني: (6) قوانين جديدة لتنظيم الصادر ومنع الاحتكار

التاريخ: 29-نوفمبر-2019
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أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس المضي قدماً في تفكيك المنظومة الاقتصادية التابعة للنظام البائد، وقال دون تفكيك النظام السابق يصبح أي حديث عن تطوير الاقتصاد (كلام ساي)، وأضاف في ندوة قطاع الصادر التي نظمها حزب المؤتمر السوداني بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الوزارة ماضية في تفكيك منظومة النظام السابق حتى يكون هنالك ميدان نظيف، وعدم استفادة أي جهة من التسهيلات الحكومية.
وأكد مدني اكتمال صياغة (6) قوانين متعلقة بتنظيم التجارة والصناعة والمنافسة ومنع الاحتكار، مشيراً إلى الانتهاء من مراجعة سجلات الصادر والوارد نهاية العام الحالي، وطالب بنك السودان المركزي بالخروج من تصدير الذهب وعمليات الصادر والوارد، وقال (المركزي ده ما شغلو).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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