الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مدني: (6) قوانين جديدة لتنظيم الصادر ومنع الاحتكار

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 29-نوفمبر-2019

14 مشاهدة

مدني: (6) قوانين جديدة لتنظيم الصادر ومنع الاحتكار

أكد وزير التجارة والصناعة مدني عباس المضي قدماً في تفكيك المنظومة الاقتصادية التابعة للنظام البائد، وقال دون تفكيك النظام السابق يصبح أي حديث عن تطوير الاقتصاد (كلام ساي)، وأضاف في ندوة قطاع الصادر التي نظمها حزب المؤتمر السوداني بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن الوزارة ماضية في تفكيك منظومة النظام السابق حتى يكون هنالك ميدان نظيف، وعدم استفادة أي جهة من التسهيلات الحكومية.

Advertisements

 

وأكد مدني اكتمال صياغة (6) قوانين متعلقة بتنظيم التجارة والصناعة والمنافسة ومنع الاحتكار، مشيراً إلى الانتهاء من مراجعة سجلات الصادر والوارد نهاية العام الحالي، وطالب بنك السودان المركزي بالخروج من تصدير الذهب وعمليات الصادر والوارد، وقال (المركزي ده ما شغلو).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدني: (6) قوانين جديدة لتنظيم الصادر ومنع الاحتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا